مقابر جماعية في درنة وفرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور عن ناجين

أخبار ليبيا 24

تجاهد فرق الإنقاذ المحلية لليوم الثالث في البحث عن ناجين وجثث الضحايا وسط الركام وعلى ضفاف البحر في درنة وغيرها من مدن الجبل الأخضر، وسط مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى.

وفي مستشفى بدرنة يتم وضع عشرات الجثث ملفوفة بالبطانيات على الأرض في الممرات أو في الخارج على الرصيف، حتى يحاول السكان التعرف على ذويهم.

يأتي ذلك بينما تمّ مئات الجثامين من ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، بعد أن مسح الطوفان أجزاء كبيرة من المدينة.

يقول شاهد عيان لأخبار ليبيا 24، أنّه تم حتى الآن دفن أكثر من 700 جثمان من ضحايا الفيضانات بمقبرة مرتوبة.

وتفيد مصادر، أن البحر بدأ في جرف المزيد من الجثث إلى الشاطئ مع ورود أرقام مؤكدة بمقتل الآلاف واعتبار آلاف آخرين في عداد المفقودين.

قتلى بالآلاف

وزير الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، الدكتور عثمان عبدالجليل، قال -في تصريحات- إن عدد قتلى الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز الـ3 آلاف قتيل، لافتًا إلى أن العدد لا زال في تزيد.

وأكد عبدالجليل، أنّه لا توجد إحصائية دقيقة ونهائية حتى الآن نظراً لوجود عدد كبير من الجثث تحت ركام الانقاض وتواصل انتشال الجثث من البحر.

وأضاف عبدالجليل، أن الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة للمنكوبين بحاجة إلى دعم كبير، لا سيما في مجال الطوارئ والإنقاذ. ووصف الوضع بالكارثي والمأساوي ويحتاج إلى دعم كبير في عملية البحث والإنقاذ.