للتوجه إلى درنة..وصول فريق إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث إلى طرابلس

13 سبتمبر، 2023 2:30 م
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أخبارليبيا24

أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن فريقًا إسبانيًا مختصًا في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة طرابلس.

وقالت منصة حكومتنا التابعة للحكومة أنه يرافق الفريق الإسباني 4 كلاب الأثر المدربة، ومجهز بعدد 2 درون متطورة و2 جهاز استشعار.

وأضافت المنصة أن الفريق بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم وسفارتي البلدين ليبيا و إسبانيا، سيتوجه إلى مدينة بنغازي، ومنها إلى درنة لبدء العمل الميداني.

13 سبتمبر، 2023 2:30 م
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