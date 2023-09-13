للتوجه إلى درنة..وصول فريق إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث إلى طرابلس

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أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن فريقًا إسبانيًا مختصًا في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة طرابلس.

وقالت منصة حكومتنا التابعة للحكومة أنه يرافق الفريق الإسباني 4 كلاب الأثر المدربة، ومجهز بعدد 2 درون متطورة و2 جهاز استشعار.

وأضافت المنصة أن الفريق بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم وسفارتي البلدين ليبيا و إسبانيا، سيتوجه إلى مدينة بنغازي، ومنها إلى درنة لبدء العمل الميداني.