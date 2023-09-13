قافلة طبية لمركز مكافحة الأمراض تتجه للمناطق المنكوبة بالفيضانات في شرق ليبيا

13 سبتمبر، 2023 12:14 ص
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أخبار ليبيا 24

انطلقت قافلة طبية تابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض باتجاه المناطق المنكوبة بالفيضانات شرق ليبيا، ضمن استعدادات المركز الوطني وكافة فروعه لمواجهة الأوضاع الطارئة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان المتضررين.

القافلة بها فرق طبية مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، ومجهزة بعيادات متنقلة ومعدات طبية، وأدوات ضرورية لتقديم الرعاية الصحية الفورية والملائمة للمصابين والمحتاجين في المناطق المتضررة.

وتحوي القافلة أطباء وفنيين ومختصين في مجالات متنوعة، وتأتي هذه الجهود ضمن التزام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالاستجابة السريعة للحوادث الطارئة وضمان توفر الرعاية الصحية الفعالة في الأوقات الحرجة وسعيه لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للمصابين والمحتاجين في المناطق المنكوبة.

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13 سبتمبر، 2023 12:14 ص
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