فتح أول صمام بسد وادي زازا للتخفيف من منسوب المياه

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية توكرة، اليوم الأربعاء، فتح أول صمام بسد وادي زازا، للتخفيف من منسوب مياه الأمطار الغزيرة التي ملأت الوادي اليومين الماضيين.

ووجهت البلدية خالص الشكر والتقدير للجنة الفنية التابعة للجنة الإعمار والاستقرار.

وطالب عميد بلدية توكرة، محمود سليمان، الثلاثاء، الجهات المسؤولة بتوفير مضخات شفط لتخفيف منسوب المياه عند سد وادي “زازا”.

وقال عميد البلدية، إن هذه المطالبة تأتي من باب الحرص والاحتياط لعدم حدوث أي شيء مستقبلًا.

وأكد، أن الوضع في وادي زازا لازال مستقرًا ولم ترد إليهم أي تحذيرات حتى الآن متعلقة بانهيار السد الواقع جنوبي مناطق برسس والمبني شرقي بنغازي.

وأظهر، مقطع فيديو نشرته بلدية توكرة، الإثنين، ارتفاع منسوب المياه في سد وادي زازا نتيجة الأمطار الغزيرة التي أحدثتها العاصفة “دانيال”.

ووادي زازا يقع على بعد 60 كم شرق بنغازي وحوالي 10 كم جنوب قرية المبني قرب قرية الحمدة والمليطانية.

ويمتد الوادي لأكثر من 100 كم جنوبا ويوجد به سد ضخم، ويعتبر الوادي من أكبر الأودية الواقعة غرب الباكور.