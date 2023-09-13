غانيون: دمار صادم بكل المقاييس أحدثه إعصار دانيال في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت، نائبة الممثل الخاص المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، إن

الدمار الهائل الذي أحدثه إعصار دانيال في شرق ليبيا صادم بكل المقاييس، لافتة إلى فقد الكثيرين أرواحهم، ولا زال كثيرين في عداد المفقودين.

وأضافت غانيون، عبر موقع “إكس” أن الأمم المتحدة تعمل على توفير الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك تقديم الدعم المنقذ للحياة مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والمأوى.

وقالت، كما نقوم بالتنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية والشركاء في مجال الإغاثة الإنسانية لاتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة لدعم المجتمعات المحلية المتضررة.

وقد خلفت العاصفة دمارًا كبيرًا في درنة التي أعلنتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان “مدينة منكوبة”. وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن العاصفة “دانيال” تسببت في كارثة هي الأكبر من نوعها في ليبيا.