طبي بنغازي يستقبل حالات مرضية من درنة بينهم حالتين مصابتين جراء الطوفان

أخبار ليبيا 24

استقبل مركز بنغازي الطبي عدد من الحالات المحولة من درنة من ضمنها حالتين أصيبتا جراء الطوفان الذي ضرب المدينة.

وقال المركز الطبي، اليوم الأربعاء، إنّه تم ادخال الحالات إلى قسم العناية الفائقة الباطنة والعناية الفائقة الجراحة.

وأضاف، أن من ضمن الحالات حالة غرق إثر السيل الجارف، وتم وضعه على التنفس الصناعي ويعاني أيضا من عدة كسور في الأطراف العلوية والسفلية، لافتًا إلى أنّه تمّ إزالة التنفس الصناعي عنه وبدأت الحالة في الاستقرار.

وذكر، أن من بين الحالات حالة فتاة متأثرة بإصابات كسور عديدة من آثار الفيضانات، حيث تمكث هي وأسرتها في مبنى بالدور الرابع وفقدت عائلتها بالكامل، وهي الآن بحالة مستقرة.

وأكد المركز الطبي، أنّه في حالة استنفار وجاهزية بجميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة لاستقبال جميع المصابين من جراء الفيضانات في شرق ليبيا.

ضحايا بالآلاف

وقال وزير الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، الدكتور عثمان عبدالجليل، إن عدد قتلى الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز الـ3 آلاف قتيل، لافتًا إلى أن العدد لا زال في تزيد.

وأكد عبدالجليل في تصريحات أنّه لا توجد إحصائية دقيقة ونهائية حتى الآن نظراً لوجود عدد كبير من الجثث تحت ركام الانقاض وتواصل انتشال الجثث من البحر.

وأضاف عبدالجليل أن الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة للمنكوبين بحاجة إلى دعم كبير، لا سيما في مجال الطوارئ والإنقاذ.