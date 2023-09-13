رسو ناقلة نفطية من على رصيف الحريقة لشحن مليون برميل إلى مالطا

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن لناقلة النفطية (كريتي هيرو) رست صباح اليوم الأربعاء على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى مالطا.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة النفطية هي الناقلة الثالثة خلال شهر سبتمبر وتحمل علم ليبيريا وقادمة من اليونان.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة قد بلغ 208 ألف برميل.