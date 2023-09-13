حجم الإنفاق في ليبيا خلال ثمانية أشهر من عام 2023

13 سبتمبر، 2023 2:38 م
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أخبار ليبيا 24

كشف المصرف المركزي في ليبيا إنفاق نحو 6.7 مليار دينار استثنائيًا للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية يناير وحتى نهاية أغسطس 2023.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي حجم الإنفاق في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، بلغ نحو 68.3 مليار.

وأوضح، أن الإنفاق تمثل في ترتيبات مالية استثنائية للمؤسسة النفط، بنحو 2.2 مليار، إضافة إلى ترتيبات مالية استثنائية للشركة العامة للكهرباء بنحو 4.5 مليار.

وقال كما تمثل الإنفاق في الباب الأول (مرتبات) بنحو 37.9 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية) بنحو 6.3 مليار، والباب الثالث (التنمية) بنحو 2.6 مليار والباب الرابع (الدعم) بنحو 14.8مليار.

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13 سبتمبر، 2023 2:38 م
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