تلعيق الدراسة في ليبيا لعشرة أيام تضامنا مع الطلبة بالمناطق المنكوبة بالفيضانات

أخبار ليبيا 24

علّقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، الدراسة لـ 10 أيام تضامنا مع الطلبة في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات في شرق ليبيا.

وقالت الوزارة، إن تعليق الدراسة يبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

اجتاحت العاصفة “دانيال” الأحد عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وتسببت الفيضانات الناتجة عن العاصفة في مقتل أكثر من 3000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

ودمرت الفيضانات مساحات شاسعة من مدينة درنة، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار سدي الوادي مساء الأحد. وجرف الطوفان مباني كاملة متعددة الطوابق بأهلها إلى البحر.

ويقول المسؤولون إن هناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى، على الرغم من تباين أعداد القتلى المؤكدة حتى الآن.