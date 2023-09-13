بعد وفاة 5 لاعبين.. الـ”فيفا” تعزي ليبيا في ضحايا الإعصار “دانيال”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، عن تعازيه لعائلات ضحايا الإعصار الذي اجتاح مدن ومناطق شرق ليبيا مساء الأحد.

وكتب إنفانتينو عبر منصة “انستغرام”: “أشعر بالصدمة والحزن لأنباء الفيضانات الرهيبة في ليبيا التي أودت بشكل مأساوي بحياة العديد من الأشخاص، بما في ذلك أفراد من مجتمع كرة القدم”.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، مصرع 5 لاعبين جراء إعصار “دانيال”، هم شاهين الجميل وصالح ساسي وشقيقه أيوب ساسي والحسين شلوف ومنذر صداقه”، وفق بيان الاتحاد عبر صفحته في فيسبوك.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “قلوبنا وصلواتنا في الفيفا مع كل فرد قد تأثر بالحادث، وأرسل مع كل أعضاء كرة القدم خالص تعازينا لعائلات وأصدقاء جميع من فقدوا حياتهم”.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل الآلاف.