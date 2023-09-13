النفط يرتفع بسبب “دانيال”.. وسط مخاوف من توقف إمدادات ليبيا للأسواق العالمية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، على وقع استمرار مخاوف من انقطاع إمدادات النفط الليبية إلى الأسواق العالمية، بفعل تبعات الإعصار “دانيال”.

وتعتبر ليبيا منتجا رئيسا للنفط الخام، بمتوسط يومي 1.4 مليون برميل، يذهب معها للتصدر إلى الأسواق العالمية، التي تواجه هي الأخرى، مخاوف بارتفاع الطلب على الخام.

وفي التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.65 بالمئة أو 60 سنتا إلى 90.68 دولارا للبرميل.

وصعدت أسعار خام برنت المسجلة في التعاملات المبكرة اليوم، هي الأعلى منذ تعاملات نوفمبر الماضي، بحسب البيانات التاريخية لأسعار الخام.

كذلك، بدأت مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام خاصة من الأسواق الرئيسة في الصين والهند والولايات المتحدة، التي تستحوذ جميعها على 35 بالمئة من استهلاك الخام عالميا.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة وتسبب بمقتل الآلاف.