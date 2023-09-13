الموارد المائية المنطقة الشرقية: تم تهديد العاملين في إدارة السدود بوادي القطارة بقوة السلاح

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أكد مدير فرع المنطقة الشرقية في وزارة الموارد المائية محمد سويسي أنه تم تهديد العاملين في إدارة السدود بوادي القطارة بقوة السلاح.

وقال سويسي في خطاب موجه لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أن العاملين بوزارة الموارد المائية المتمثلة في إدارة السدود لم يتمكنوا من أداء أعمالهم المناطة بهم نتيجة اعتداءات على ممتلكات الوزارة.

وأضاف مدير الفرع أنه تمت مخاطبة الجهات المسؤولة عن ذلك دون جدوى بل تم تهديد العاملين بقوة السلاح.

وتابع سويسي :”نعلمكم بأن المقر الذي تم الاعتداء عليه هو مبنى إدارة السد الرئيسي ومرافقه من استراحة ومخازن”.

ولفت مدير الفرع إلى أن العاملين بسد وادي القطارة لا يملكون مقرًا لأداء عملهم منه، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك.

ودعا سوسيي بلدية بنغازي بتكليف إحدى الشركات لتنظيف مجرى الوادي من السد الثانوي حتى منطقة قاريونس على البحر.