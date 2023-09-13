المنفي يدعو لتجاوز الخلافات والتضامن لمواجهة كارثة الفيضانات في شرق ليبيا

13 سبتمبر، 2023 12:26 ص
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أخبار ليبيا 24

دعا، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، إلى تجاوز الخلافات والتضامن من الجميع لمواجهة كارثة الفيضانات في شرق ليبيا.

وقال المنفي، في كلمة حول كارثة الفيضانات في درنة وشرق ليبيا، إننا نحتاج إلى مساعدات دولية لدعم جهود الإغاثة، لافتًا إلى أنّه تمّ التنسيق حاليا مع العديد من الدول والمنظمات الدولية لمواجهة الكارثة.

وأضاف، أنّه تمّ اتخاذ عدة تدابير لمواجهة كارثة السيول في درنة وشرق ليبيا.

وقال إنّه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على تخصيص مبالغ مالية طارئة لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة عبر الصندوق المختص.

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13 سبتمبر، 2023 12:26 ص
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