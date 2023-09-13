الكهرباء تعلن عودة التيار الكهربائي إلى درنة المنكوبة بالطوفان

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عودة التيار الكهربائي إلى مدينة درنة، بعد انقطاعها جراء طوفان الوادي.

ونشرت الشركة صورة تظهر عودة الكهرباء إلى مدينة درنة المنكوبة من جراء الطوفان الذي أودى بحياة وفقدان الآلاف، وجعل المدينة تعيش في ظلام دامس.

وتضررت الشبكة الكهربائية بمناطق عدة بالجبل الأخضر، وقال الشركة العامة للكهرباء إن الفرق الفنية تسابق الزمن لمعالجة هذه الأضرار في أقرب وقت ممكن.

وعرضت الشركة في وقت سابق صور لتأثر مكونات الشبكة بمنطقة المّخيلي بالجبل الأخضر بعد جريان السيول وأحداث الفيضانات بالمنطقة الشرقية.

وعرضت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الهائل الذي حلّ بدرنة بعدما نسف الطوفان أحياء وسط المدينة بالكامل.

وأظهر الفيديو حجم الدمار المرعب الذي طال نحو ربع المدينة الواقع على ضفتي الوادي بعد انفجار سديه.

وقد خلفت العاصفة دمارًا كبيرًا في درنة التي أعلنتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان “مدينة منكوبة”. وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن العاصفة “دانيال” تسببت في كارثة هي الأكبر من نوعها في ليبيا.

وتواصل الوحدات العسكرية والأمنية وفرق الإنقاذ الليبية لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن العالقين والمفقودين داخل المباني المُدمرة في أحياء درنة، مع انتظار وصول فرق من دول خارجية.