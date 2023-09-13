القابضة للاتصالات تؤكد عودة الاتصالات لمدينة درنة وبعض المناطق القريبة

13 سبتمبر، 2023 1:18 م
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أخبارليبيا24

أكدت الشركة القابضة للاتصالات استعادة جميع الخدمات في مناطق التميمي – أم الرزم – مرتوبة – عين الغزالة – رأس التين – وخليج البمبة- عين مارة.

وأضافت القابضة للاتصالات عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم بدء عودة خدمات شركة ليبيانا داخل مدينة درنة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم استكمال ربط سعات 100 جيجا في المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى بنغازي من قبل فريق الكوابل.

وذكرت تفعيل الوصلة الرابعة في شبكة شركة المدار بسعة 10 جيجا بمدينة بنغازي، ليصل عدد السعات المفعلة باتجاه المدينة إلى 40 جيجا.

13 سبتمبر، 2023 1:18 م
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