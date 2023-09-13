الطرق والجسور تكشف عن أضرار شبكة الطرق والجسور في درنة

13 سبتمبر، 2023 9:46 ص
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أخبارليبيا24

أكدت مصلحة الطرق والجسور أن شبكة الطرق المنهارة في مدينة درنة تقدر بـ 30 كيلومترا.

وأضافت مصلحة الطرق – بحسب لجنة فنية لحصر الأضرار في شبكة الطرق العامة – أنه تم رصد عدد 5 جسور منهارة عند مجرى الوادي بدرنة.

وأفادت المصلحة أن الجسور المنهارة جسر وادي الناقة، عبارة وادي الحسنى، -عبارة وادي المضبعي، جسر الإيرلندي الوادي.

وأشارت مصلحة الطرق والجسور إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ 90 هكتارا.

ولفتت مصلحة الطرق إلى أن أضرار الطريق الساحل 50 كم غرب درنة، إضافة إلى 60 كم باتجاه سوسة مقطوع.

وذكرت مصلحة الطرق والجسور أن الطريق الوحيد المفتوح أمام حركة المرور هو طريق الظهر الحمر.

13 سبتمبر، 2023 9:46 ص
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