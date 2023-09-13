السايح: وصول فريق تابع لمركز مكافحة الأمراض إلى المنطقة الشرقية

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أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، وصول فريق تابع للمركز مختص بمكافحة الأوبئة إلى المنطقة الشرقية.

وقال السايح في تصريح لمنصة حكومتنا :”إن المركز أرسل قافلة طبية مكونة من 45 عنصرًا طبيًا إلى المنطقة الشرقية”.

وأضاف مدير المركز أن القافلة الطبية تعمل ببروتوكول خاص في التعامل مع الجثث والفيضانات والبحث والتقصي.

وأوضح السايح أن القافلة الطبية توجهت إلى المنطقة الشرقية لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان المتضررين جراء السيول والفيضانات.