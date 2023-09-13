الحكومة الليبية تطمأن أهالي بنغازي وضواحيها من أوضاع سدي وادي القطارة ووادي جازة

أخبارليبيا24

طمأنت الحكومة الليبية مواطني مدينة بنغازى وضواحيها بأن سدي وادي “القطارة” ووادي “جازة” شرق مدينة بنغازي يعملان بالشكل الصحيح وتحت السيطرة.

وأكدت الحكومة الليبية أن القدرة الاستيعابية لسد وادي القطارة المتواجد شرق مدينة بنغازي هي 135 مليون لتر مكعب, والكمية المحجوزة به تصل لـ 5 مليون لتر مكعب ما يعادل 6 % فقط من القدرة الاستيعابية.

وأضافت الحكومة أن وحدة المياه والصرف الصحى بلجنة إعادة الإعمار والاستقرار أجرت زيارة ميدانية لفحص سدود وادي القطارة ووادي جازة.

وذكرت الحكومة الليبية، أنه خلال الزيارة اطلعت الفرق على أوضاع السدود وشرعت في تركيب مضخات جديدة لتخفيف الضغط على وادي جازة.