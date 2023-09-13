الحكومة الليبية تطمأن أهالي بنغازي وضواحيها من أوضاع سدي وادي القطارة ووادي جازة

13 سبتمبر، 2023 2:08 م
7

أخبارليبيا24

طمأنت الحكومة الليبية مواطني مدينة بنغازى وضواحيها بأن سدي وادي “القطارة” ووادي “جازة” شرق مدينة بنغازي يعملان بالشكل الصحيح وتحت السيطرة.

وأكدت الحكومة الليبية أن القدرة الاستيعابية لسد وادي القطارة المتواجد شرق مدينة بنغازي هي 135 مليون لتر مكعب, والكمية المحجوزة به تصل لـ 5 مليون لتر مكعب ما يعادل 6 % فقط من القدرة الاستيعابية.

وأضافت الحكومة أن وحدة المياه والصرف الصحى بلجنة إعادة الإعمار والاستقرار أجرت زيارة ميدانية لفحص سدود وادي القطارة ووادي جازة.

وذكرت الحكومة الليبية، أنه خلال الزيارة اطلعت الفرق على أوضاع السدود وشرعت في تركيب مضخات جديدة لتخفيف الضغط على وادي جازة.

13 سبتمبر، 2023 2:08 م
7

المزيد من الأخبار

رسو ناقلة نفطية من على رصيف الحريقة لشحن مليون برميل إلى مالطا

13 سبتمبر، 2023 3:24 م

طبي بنغازي يستقبل حالات مرضية من درنة بينهم حالتين مصابتين جراء الطوفان

13 سبتمبر، 2023 2:48 م
حيدر السايح

السايح: وصول فريق تابع لمركز مكافحة الأمراض إلى المنطقة الشرقية

13 سبتمبر، 2023 2:42 م

حجم الإنفاق في ليبيا خلال ثمانية أشهر من عام 2023

13 سبتمبر، 2023 2:38 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى