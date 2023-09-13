اتحاد كرة القدم الليبي ينفي إقامة مباريات الصعود للممتاز في ظل كارثة الفيضانات

13 سبتمبر، 2023 9:47 م
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أخبار ليبيا 24

نفى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن إقامة مباريات الصعود للدوري الممتاز، لافتًا إلى أن ما تمّ تداوله من جداول “قديم”.

وأكد الاتحاد، تعليق المباريات بسبب الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أودى إلى مقتل الألاف من الأشخاص.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، مصرع 5 لاعبين جراء إعصار “دانيال”، هم شاهين الجميل وصالح ساسي وشقيقه أيوب ساسي والحسين شلوف ومنذر صداقه”.

وقال الاتحاد الليبي لكرة، إنّه شكل غرفة عمليات طارئة وفى حالة انعقاد دائم من أجل متابعة مستجدات الأحداث المؤسفة من أجل تقديم الخدمات وواجب التعازي وهو في تواصل مع الفيفا والاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 3000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

 

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13 سبتمبر، 2023 9:47 م
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