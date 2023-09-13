آفاد التركية تبدأ في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بالفيضانات في ليبيا

13 سبتمبر، 2023 10:00 م
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بدأت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الأربعاء، في إجراء عمليات البحث والإنقاذ، بعد وصولها إلى المناطق التي ضربتها السيول والفيضانات في شرق ليبيا.

وقالت آفاد، على منصة “إكس” الأربعاء: “وصلت فرقنا إلى المنطقة لدعم الشعب الليبي، الذي شهد واحدة من أكبر كوارث الفيضانات في التاريخ، وبدأت جهود البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية”.

وأضافت: “نقف إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق”.

وأرفقت آفاد تدوينتها بصور عن فرقها وهي تقوم بأعمال البحث والإنقاذ في درنة، التي ضربها الطوفان ومسح أحياء كامله بسكانها.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.

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