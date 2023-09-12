وصول القافلة الثالثة من مركز طب الدعم والطوارئ فرع طرابلس إلى بنغازي في طريقها إلى درنة

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أكد مدير مركز طب الدعم والطوارئ فرع طرابلس محمد كبلان، اليوم الثلاثاء، وصول القافلة الثالثة للجهاز إلى مدينة بنغازي.

وأضاف كبلان – في تصريحات لمنصة “حكومتنا” – أن القافلة تحمل مواد تموينية ومعدات، ومواد طبية وملابس ومعدات ومواد إيواء.

وذكر مدير المركز أن القافلة ترافقها سيارات إسعاف وأطقم طبية، لافتًا إلى أنها وصلت لمدينة بنغازي ومن ثم ستتوجه إلى مدينة شحات ومن بعدها مدينة درنة.

وكان مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس محمد كبلان، أكد في وقت سابق أنه تم إجلاء 17 عائلة من المناطق الغارقة، وإنقاذ 13 شخصا من الغرق، وتوفير الخدمات الطبية لهم في المستشفى الميداني بمنطقة بطة، وما زالت الجهود مستمرة للبحث عن مصير 8 عائلات مفقودة.

ولفت إلى أن القافلة الأولى للجهاز تكونت من 21 سيارة إسعاف من فرع طرابلس والإدارة الرئيسية ومكاتب فرع الوسطى، ووصلت جميعها إلى بنغازي.

وأوضح كبلان أن القافلة قسمت إلى مستشفى ميداني يتكون من 41 طبيبا، وفريقًا للعمل الميداني يتكون من فرق الإسعاف والانتشال، وقد توجهت فورا إلى مناطق الفيضانات.