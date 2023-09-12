لجنة الأزمة في وزارة شؤون المرأة تؤكد العمل لمساندة المتضررين من الفيضانات والسيول

أخبارليبيا24

أكدت، الناطقة الرسمية باسم وزارة الدولة لشؤون المرأة – منسقة لجنة الأزمة- ميار صلاح الدين، أن اللجنة تعمل على قدم وساق لتكاثف الجهود ومساندة المتضررين جراء السيول والفيضانات.

وأضافت ميار :”شكلنا لجنة للأزمة وظيفتها الربط مابين السيدات الفاعلات بالمجتمع والخيرين والمؤسسات المعنية، حيث تولت اللجنة بالتعاون مع عدة منظمات منها قوارير ليبيا تجهيز قوافل محملة بالمساعدات والتبرعات لأهالينا بالمدن المنكوبة”.

وقالت الناطقة :”أطلقنا بالتعاون مع رئيسة المجلس الاستشاري الأسري الليبي منى أبوعزة والناشطة الاجتماعية والسياسية رباب نور مبادرة لتجهيز قافلة صحية نسائية”.

وأفادت، أن هذه القافلة تتولى توفير الاحتياجات والمساعدات الطبية اللازمة للنساء والأطفال وتقديم الدعم النفسي والأسري للمتضررين للتخفيف من حدة الأضرار.