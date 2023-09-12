عميد بلدية توكرة يطالب بصيانة عاجلة لسد وادي جازة وتوفير مضخات لتخفيف منسوب المياه

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طالب عميد بلدية توكرة، محمود سليمان، اليوم الثلاثاء، الجهات المسؤولة بتوفير مضخات شفط لتخفيف منسوب المياه عند سد وادي “جازة” شرقي بنغازي.

وقال عميد البلدية، إن هذه المطالبة تأتي من باب الحرص والاحتياط لعدم حدوث أي شيء مستقبلًا.

وأكد، أن الوضع في الوادي لازال مستقرًا ولم ترد إليهم أي تحذيرات حتى الآن متعلقة بانهيار السد الواقع جنوبي منطقتي برسس والمبني.

وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية توكرة أمس الإثنين ارتفاع منسوب المياه في سد الوادي نتيجة الأمطار الغزيرة التي أحدثتها العاصفة “دانيال”.

ووادي جازة أو “زازا” يقع على بعد 60 كم شرق بنغازي وحوالي 10 كم جنوب منطقة المبني ويمتد الوادي لأكثر من 100 كم جنوبا ويوجد به سد وهو يعتبر من أكبر الأودية الواقعة شرقي بنغازي.