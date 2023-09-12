ربع المدينة مسحها الطوفان.. الجيش يعرض مشاهد صادمة لحجم الدمار في درنة

أخبار ليبيا 24

عرضت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الهائل الذي حلّ بدرنة بعدما نسف الطوفان أحياء وسط المدينة بالكامل.

وأظهر الفيديو حجم الدمار المرعب الذي طال نحو ربع المدينة الواقع على ضفتي الوادي بعد انفجار سديه.

ولازال أهالي درنة يعيشون تحت وقع الفاجعة حيث جرف الطوفان أحياء كاملة بساكنيها ورماها في البحر، وسط تقارير تتحدث عن 2300 قتيل حتى الآن وأكثر من 5000 مفقود، وسط مخاوف من ارتفاع العدد إلى مالا يقل عن 10000 قتيل.

جاء ذلك الانفجار الكبير للسدين إثر سقوط أمطار غزيرة جاءت نتاجًا للعاصفة “دانيال” التي تحركت من اليونان وعبرت إلى جنوب المتوسط لتضرب الساحل الشرقي لليبيا.

وقد ضربت العاصفة مدن المرج والبيضاء وسوسة وتاكنس، ولحدة أقل بنغازي.

وقد خلفت العاصفة دمارًا كبيرًا في درنة التي أعلنتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان “مدينة منكوبة”. وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن العاصفة “دانيال” تسببت في كارثة هي الأكبر من نوعها في ليبيا.

وتواصل الوحدات العسكرية والأمنية وفرق الإنقاذ الليبية لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن العالقين والمفقودين داخل المباني المُدمرة في أحياء درنة، مع انتظار وصول فرق من دول خارجية.