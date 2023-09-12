دون تجاوز الخط الأحمر.. روسيا تحدد شروطها لمشاركة لاعبيها بدورة الألعاب الأولمبية في باريس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حدد وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين شروط مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024 والمقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ماتيتسين إن بعض الرياضيين الروس سيكونون قادرين على المشاركة في باريس، على الرغم من عقوبات المنظمات الدولية.

وأضاف: “لكن مع الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات على الأقل ودون تجاوز “الخط الأحمر” ألا وهو التوقيع على بيانات تدين سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة”.

وفي مارس أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لم يدعموا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالمنافسة في وضع محايد.

وفي الوقت نفسه، تم التوصية باستبعاد الرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في بلدانهم من المشاركة في البطولات الدولية.

وستقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، وحتى اللحظة لم يتم حل مسألة مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات بعد.