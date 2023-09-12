دون تجاوز الخط الأحمر.. روسيا تحدد شروطها لمشاركة لاعبيها بدورة الألعاب الأولمبية في باريس

12 سبتمبر، 2023 4:04 م
3

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حدد وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين شروط مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024 والمقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ماتيتسين إن بعض الرياضيين الروس سيكونون قادرين على المشاركة في باريس، على الرغم من عقوبات المنظمات الدولية.

وأضاف: “لكن مع الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات على الأقل ودون تجاوز “الخط الأحمر” ألا وهو التوقيع على بيانات تدين سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة”.

وفي مارس أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لم يدعموا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالمنافسة في وضع محايد.

وفي الوقت نفسه، تم التوصية باستبعاد الرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في بلدانهم من المشاركة في البطولات الدولية.

وستقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، وحتى اللحظة لم يتم حل مسألة مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات بعد.

12 سبتمبر، 2023 4:04 م
3

المزيد من الأخبار

“فيفا” يكشف عن موعد بدء التصويت على جوائز “الأفضل” لعام 2023

8 سبتمبر، 2023 2:36 م

تأهل غانا وأنغولا وتنزانيا لنهائيات كأس أفريقيا بساحل العاج

8 سبتمبر، 2023 9:15 ص
الهلال يرفض عرضًا

الهلال السعودي يرفض عرضًا من الاتفاق لضم ديلغادو

7 سبتمبر، 2023 10:59 ص

المنتخب الوطني لكرة القدم يتعادل مع غينيا الاستوائية في ختام تصفيات الكان

6 سبتمبر، 2023 11:18 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى