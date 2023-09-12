خلال لقائه حفتر..عسكر: القوات المسلحة المصرية مستعدة لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا

12 سبتمبر، 2023 3:00 م
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أخبارليبيا24

أكد رئيس أركان حرب القوات المُسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، اليوم الثلاثاء استعداد القوات المُسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا.

وأوضح عسكر خلال لقائه القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر في بنغازي أنه سيتم تقديم كافة المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ.

وقدم رئيس الأركان واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.

12 سبتمبر، 2023 3:00 م
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