حفتر يبحث مع آل نهيان ما تعرضت له مدن ومناطق الشرق الليبي من فيضانات وسيول

أخبارليبيا24

بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ما تعرضت له مدن ومناطق الشرق الليبي من فيضانات وسيول جرّاء العاصفة المتوسطية.

وأكد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع حفتر دعم دولة الإمارات للمناطق المتضررة في شرق البلاد.

وذكر رئيس الإمارات أنه أعطى توجيهاته بإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية وفرق الإنقاذ والدعم والمعدات الطبية.

وأبدى آل نهيان استعداد بلاده تسيير جسر جوي بشكل متواصل لمساعدة كافة المدن والمناطق المتضررة.