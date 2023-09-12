أخبار ليبيا 24

أكد، مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 في طبرق، اليوم الثلاثاء، التعرف على جثامين 145 مصريًا لقوا مصرعهم جراء السيول التي ضربت مدينة درنة فجر الإثنين.

وقال المراسل، إنّه تم تجهيز الجثامين داخل مركز طبرق الطبي وتغسيلهم وتكفينها استعدادا لنقلها إلى مصر عبر مطار طبرق الدولي. وبثت وكالة أخبار ليبيا 24 فيديو مباشر على حسابها في فيسبوك يرصد عملية نقل الجثامين.

وضربت العاصفة “دانيال” شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما مدن الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام، بيد أن ما حصل في درنة كان كارثيًا ومأساويًا، وذلك بعد انهيار سدود وادي درنة فجر الإثنين، مما أدى إلى جرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.

وأضاف المراسل، أن الجثامين تعود لمصريين يقيمون ويعملون في محلات سوق الخضار وغيرها في درنة.

وأكد مصدر مسؤول بمشرحة مركز طبرق الطبي أن المتطوعين من الليبيين والمصريين قاموا بتوفير الأكفان والمياه والمعقمات لتجهيز هذه الجثامين.

وقال، إنّه تم التعرف على عدد كبير من المتوفيين ولا يتم نقل أي جثمان إلا بعد التعرف على هوية صاحبه.

وأكد المصدر أن الأعداد في تزايد والإمكانيات محدودة جدا وخاصة في توفير القماش الأبيض، الذي بدأ يختفي بعد أن تمّ التبرع به عن طريق محلات القماش أو عن طريق أهل الخير.

مواصلة البحث عن مفقودين

وتواصل الوحدات العسكرية والأمنية وفرق الإنقاذ لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن العالقين والمفقودين داخل المباني المُدمرة في أحياء مدينة درنة.

وتشير التوقعات إلى نحو أكثر من ألفي قتيل سقطوا في درنة وحدها. وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، إنّه تمّ إحصاء نحو 2300 من قتلى السيول في درنة حتى الان وأكثر من 5000 مفقود.

وأرسلت القوات المسلحة الليبية مروحيات عسكرية لدعم جهود البحث عن المفقودين جراء سيول درنة الكارثية، التي تعد الأكبر من نوعها في ليبيا.