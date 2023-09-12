أخبار ليبيا 24

قال جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، إنّه تمّ إحصاء نحو 2300 من قتلى السيول في درنة حتى الان وأكثر من 5000 مفقود.

وأضاف الجهاز، أن فرق الطوارئ تتوالى تباعًا للوصول إلى مدينة درنة وغيرها من المدن المتضررة من السيول الناتجة عن العاصفة “دانيال”. وتسببت العاصفة “دانيال” في كارثة هي الأكبر من نوعها في ليبيا.

وقال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، في تصريحات، إن التقديرات الأولية تشير إلى نحو ألفي قتيل سقطوا في درنة وحدها.

وأضاف عبد الجليل أن السلطات بالمنطقة الشرقية تتوقع آلاف المفقودين جراء الفيضانات والسيول في درنة وحدها، وأن السيول والفيضانات بالمدينة ناجمة عن انهيار سدين مائيين. وأشار إلى أن هناك صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة بالفيضانات.

وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما مدن الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام، بيد أن ما حصل في درنة كان كارثيًا ومأساويًا، وذلك بعد انهيار سدود وادي درنة، ما أدى إلى جرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.