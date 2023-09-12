بايدن يعلن إرسال أموال طارئة لمنظمات الإغاثة بشأن الفيضانات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إرسال أموال طارئة إلى منظمات الإغاثة لدعم ليبيا في كارثة طوفان الأودية التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.

وأعرب بايدن، عن حزنه العميق لفقدان الكثير من الأرواح جراء ذلك. وقال في بيان بشأن الفيضانات في ليبيا: “نرسل أنا وجيل تعازينا العميقة لجميع العائلات التي فقدت أحباءها في الفيضانات المدمرة في ليبيا. وفي هذه الساعة الصعبة، ترسل الولايات المتحدة أموالاً طارئة إلى منظمات الإغاثة وتنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي. إننا ننضم إلى الشعب الليبي في حزنه على فقدان الكثير من الأرواح، ونرسل أملنا إلى جميع الأحباء المفقودين”.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد أعلن الإثنين، إطلاق سفارة الولايات المتحدة اليوم إعلانا رسميا لحالة طوارئ إنسانية تجاوبا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا.

وأضاف نورلاند، أن إعلان الطوارئ الإنسانية سوف يسمح بتمويل مبدئي تقدمه الولايات المتحدة لمعاضدة جهود الإغاثة في ليبيا.

وقال: “نحن ننسق مع شركائنا من الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لتوجيه المساعدة الأمريكية. بالإضافة الى هذا، تلقينا تواصل من العديد من الأمريكيين-الليبيين الذين يرغبون بشدة في تقديم تبرعات خاصة لجهود الإغاثة وسوف نعمل مع السلطات الليبية لتوجيه هذه الموارد الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة اليها”.