الوحدات العسكرية والأمنية وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ضحايا السيول في درنة

أخبار ليبيا 24

تواصل الوحدات العسكرية والأمنية وفرق الإنقاذ لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن العالقين والمفقودين داخل المباني المُدمرة في أحياء مدينة درنة.

وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما مدن الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام، بيد أن ما حصل في درنة كان كارثيًا ومأساويًا، وذلك بعد انهيار سدود وادي درنة، ما أدى إلى جرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.

قال جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، إنّه تمّ إحصاء نحو 2300 من قتلى السيول في درنة حتى الان وأكثر من 5000 مفقود.

وأضاف الجهاز، أن فرق الطوارئ تتوالى تباعًا للوصول إلى مدينة درنة وغيرها من المدن المتضررة من السيول الناتجة عن العاصفة “دانيال”. وتسببت العاصفة “دانيال” في كارثة هي الأكبر من نوعها في ليبيا.