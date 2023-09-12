الدبيبة يطلع على عمل الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة

أخبارليبيا24

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء على عمل الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة.

واستعرض الدبيبة خلال زيارته مركز الاتصال المحلي 1415 آخر الإجراءات التي اتخذها الفريق الحكومي لمعالجة الأزمة في المنطقة الشرقية.

ورحب رئيس الحكومة بجميع رسائل التضامن العربية والدولية مع الشعب الليبي في أزمته وتعبيرهم عن استعدادهم لتقديم الدعم والمساندة.

وأكد الدبيبة أن ليبيا ترحب بجميع الجهود الدولية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول شرق البلاد.

وأفاد رئيس الحكومة أن قيادات عدد من الدول العربية والإقليمية تواصلوا معه منذ بدء الأزمة الحالية التي تشهدها المدن الشرقية، معربا عن امتنانه لحجم التعاطف الدولي مع ليبيا.

وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا تعتزم تسهيل إجراءات وصول جميع الفرق الإغاثية الدولية للمشاركة في أعمال البحث والإجلاء.

وبحث الاجتماع الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع التي تعيشها المناطق الشرقية جراء السيول والفيضانات.