الخطوط الليبية تسير رحلة إغاثية من مدينة بنغازي إلى طبرق للمناطق المنكوبة

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أكد الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية صابر التير، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلة إغاثية من مدينة بنغازي إلى طبرق.

وأضاف التير – في تصريحات لمنصة حكومتنا – أن الرحلة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية، إضافة إلى عناصر من فرق الإنقاذ والفرق الطبية.

وأوضح الناطق أن الخطوط الليبية تعمل على تسيير رحلات إغاثية أخرى خلال الساعات القادمة لنقل المزيد من المساعدات وللمستلزمات.

وأفاد التير أن هذه الرحلة تأتي ضمن مساعي الناقل الوطني الجوي للرفع من معاناة المتضررين من الفيضانات والسيول في المناطق المنكوبة.