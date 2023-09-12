إيطاليا تعبر عن تعازيها في ضحايا إعصار “دانيال” الذي ضرب شرق ليبيا

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أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا الإثنين، أن إيطاليا تعبر عن تعازيها في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب بشدة شرق ليبيا.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”تعبر إيطاليا عن عميق تعازيها في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب بشدة شرق ليبيا، وتسبب في فيضانات ودمار في مدن مختلفة”.

وأضافت السفارة الإيطالية :”تضامننا مع السلطات المحلية والمنظمات المشاركة في جهود الإغاثة”.

وأكدت السفارة :”إيطاليا مستعدة لتقديم يد العون من خلال مرافقها الخاصة بالمساعدة الإنسانية”.