إيطاليا تعبر عن تعازيها في ضحايا إعصار “دانيال” الذي ضرب شرق ليبيا

12 سبتمبر، 2023 12:20 ص
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أخبارليبيا24

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا الإثنين، أن إيطاليا تعبر عن تعازيها في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب بشدة شرق ليبيا.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”تعبر إيطاليا عن عميق تعازيها في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب بشدة شرق ليبيا، وتسبب في فيضانات ودمار في مدن مختلفة”.

وأضافت السفارة الإيطالية :”تضامننا مع السلطات المحلية والمنظمات المشاركة في جهود الإغاثة”.

وأكدت السفارة :”إيطاليا مستعدة لتقديم يد العون من خلال مرافقها الخاصة بالمساعدة الإنسانية”.

12 سبتمبر، 2023 12:20 ص
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