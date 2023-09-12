إيطاليا تعبر عن تعازيها في ضحايا إعصار “دانيال” الذي ضرب شرق ليبيا
أخبارليبيا24
أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا الإثنين، أن إيطاليا تعبر عن تعازيها في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب بشدة شرق ليبيا.
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”تعبر إيطاليا عن عميق تعازيها في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب بشدة شرق ليبيا، وتسبب في فيضانات ودمار في مدن مختلفة”.
وأضافت السفارة الإيطالية :”تضامننا مع السلطات المحلية والمنظمات المشاركة في جهود الإغاثة”.
وأكدت السفارة :”إيطاليا مستعدة لتقديم يد العون من خلال مرافقها الخاصة بالمساعدة الإنسانية”.