معلننا الحداد لثلاثة أيام.. الدبيبة: وجهت بتسخير كافة الإمكانات لإغاثة المناطق المتضررة من السيول

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه وجه بتسخير إمكانات أجهزة الدولة جميعها ووزاراتها ومؤسساتها، لإغاثة الأهالي في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة “دانيال”.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع طارئ للحكومة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة تداعيات الفيضانات والسيول في المنطقة الشرقية.

وتابع الدبيبة: “نعقد هذا الاجتماع العاجل لنستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإغاثة شعبنا من كارثة السيول التي لم يسبق لها مثيل في مدن البيضاء ودرنة والمرج وطبرق والبياضة وبطة، وجميع مدن وقرى جبلنا الأخضر والساحل الشرقي، وصولا إلى بنغازي”.

وأعلن الدبيبة الحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة “دانيال”، مشيرا إلى بدء تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية.