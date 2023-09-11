مصر والأردن تعلنان تضامنهما مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة “دانيال”

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصر والأردن تضامنهما مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة المتوسطية “دانيال”، التي ضربت المناطق الشرقية من ليبيا.

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وتضامنها مع ليبيا إثر العاصفة “دانيال”، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد أخيراً، ونتج منها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الأردنية تضامنها مع ليبيا في هذا المصاب الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الحكومة الليبية تنكيس الأعلام والحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة، وذلك في القطاعين العام والخاص وجميع المؤسسات.

وبحثت حكومة الوحدة الوطنية حاليا في اجتماع طارئ تداعيات السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.