مستشفى قورينا التعليمي بشحات يُسجل 6 حالات وفاة ويستقبل 20 مصابا

أخبار ليبيا 24

قال مدير عام مستشفى قورينا التعليمي الدكتور رضا كمش أن المستشفى سجل 6 حالات وفاة واستقبل 20 مصاب من شحات.

وأوضح كمش في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن بلدية شحات سجلت عشرات المفقودين ولم يتم الوصول اليهم حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن هناك تردي في خدمات الاتصالات والإنترنت بمناطق الجبل الأخضر.

وأشار كمش إلى أن المستشفى يعاني نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة وفي بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من وصول بعضها.