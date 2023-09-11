مستشفى تاكنس يعلن تسجيل 6 وفيات وأكثر من 20 مصاب جراء السيول والفيضانات

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مستشفى تاكنس العام خالد عيسى، اليوم الإثنين، إن المستشفى سجل 6 وفيات وأكثر من 20 مصاب بين غرق وكسور وجروح جراء السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة.

وأوضح عيسي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الأوضاع سيئة خصوصاً بعد تسجيل عشرات المفقودين، ورصد عشرات السيارات جرفهن السيل منذ ليلة الأمس.

ولفت مدير المستشفى إلى أته تم العثور على جثمان طفلة تمت رؤيتها بالأمس مع شقيقها يجرهم التيار، ولم يتم العثور على شقيقها حتى الآن.

وأضاف عيسى، أن المنطقة في وضع سيء عشرات المنازل انهارت والمنطقة غرقت بالكامل، ومنسوب المياه تجاوز 3 أمتار، داعيًا الجهات المختصة بتقديم المساعدة العاجلة فالوضع كارثي ولا يحتمل.

وكانت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى المرج مبروكة صالح، اليوم الإثنين، قالت إنهم تسلموا جثامين ستة وفيات قضوا جراء السيل والفيضانات التي شهدتها مناطق الجبل الأخضر.

وأوضحت حسن في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الوفيات من بطة والخروبة وتاكنس والبياضة، بينهم المواطن بوخويدم الذي جرفت السيول سيارته.