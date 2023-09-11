مستشفى المرج يتسلم جثامين 6 أشخاص قضوا جراء السيول والفيضانات

أخبارليبيا24- خاص

قالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى المرج مبروكة صالح، اليوم الإثنين، إنهم تسلموا جثامين ستة وفيات قضوا جراء السيل والفيضانات التي شهدتها مناطق الجبل الأخضر.

وأوضحت حسن في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الوفيات من بطة والخروبة وتاكنس والبياضة، بينهم المواطن بوخويدم الذي جرفت السيول سيارته.

وأضافت المسؤولة أن من بين الوفيات طفلة من تاكنس تبلغ 7 سنوات ، ومواطن سوداني الجنسية ، وجنديين اثنين تابعين للكتيبة 106 قضو أثناء محاولة إنقاذ وإخراج عائلة في تاكنس.

وأشارت حسن إلى أن حالات الغرق الثلاثة ، تلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، بينهم حالتين غادرت المستشفى، والثالثة لا تزال تقبع بالمستشفى.