مستشفى البيضاء يتسلم 22 جثمان من ضحايا السيول والفيضانات

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير عام مركز االبيضاء الطبي عبد الرحيم مازق اليوم الاثنين، إن المركز تسلم 22 جثمان لوفيات قضوا جراء السيول والفيضانات التي شهدتها المدينة.

وأوضح مازق في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن البيضاء سجلت 12 حالة وفاة ، بينما سجلت مراوة 3 وفيات، وقندولة 5 وفيات ، وبلدية عمر المختار حالتي وفاة.

يذكر أن مستشفى تاكنس تسلم 6 وفيات و 20 مصاب، ومستشفى قورينا 6 وفيات و 20 مصاب، ومستشفى المرج 6 وفيات وثلاثة مصابين، وسوسة 5 وفيات، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.