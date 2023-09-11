مستشفى البيضاء يتسلم 22 جثمان من ضحايا السيول والفيضانات

11 سبتمبر، 2023 9:50 م
0

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير عام مركز االبيضاء الطبي عبد الرحيم مازق اليوم الاثنين، إن المركز تسلم 22 جثمان لوفيات قضوا جراء السيول والفيضانات التي شهدتها المدينة.

وأوضح مازق في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن البيضاء سجلت 12 حالة وفاة ، بينما سجلت مراوة 3 وفيات، وقندولة 5 وفيات ، وبلدية عمر المختار حالتي وفاة.

يذكر أن مستشفى تاكنس تسلم 6 وفيات و 20 مصاب، ومستشفى قورينا 6 وفيات و 20 مصاب، ومستشفى المرج 6 وفيات وثلاثة مصابين، وسوسة 5 وفيات، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.

11 سبتمبر، 2023 9:50 م
0

المزيد من الأخبار

في أول ظهور لها..المنقوش تنعي ضحايا الفيضانات في الجبل الأخضر

11 سبتمبر، 2023 9:09 م

مستشفى تاكنس يعلن تسجيل 6 وفيات وأكثر من 20 مصاب جراء السيول والفيضانات

11 سبتمبر، 2023 8:51 م

مستشفى المرج يتسلم جثامين 6 وفيات قضوا جراء السيل والفيضانات

11 سبتمبر، 2023 8:42 م

مستشفى قورينا التعليمي بشحات يُسجل 6 حالات وفاة ويستقبل 20 مصابا

11 سبتمبر، 2023 4:44 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى