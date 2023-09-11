مستشفى أم الرزم يُعلن عن وصول جثمان لشاب وثلاثة مصابين جراء السيول في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مستشفى أم الرزم العام الدكتور عزالدين أبريك وصول جثمان لشاب وثلاثة مصابين قادمين من درنة جراء السيول والفيضانات بالمدينة.

وقال أبريك في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن الجثمان يعود للشاب عوض توفيق الحصادي، وثلاثة مصابين بجروح وكسور جراء انجرافهم من السيول، وتم تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لهم.

وأوضح إبريك، أن المستشفى أعلن حالة الطوارئ قبل يومين والكوادر الطبية والطبية المساعدة متواجدة، وهناك 4 سيارات إسعاف مجهزة وداخل الخدمة، داعياً الكوادر الطبية في درنة بالتوجه للعمل من مستشفى ام الرزم في حال تعذر العمل من داخل درنة.