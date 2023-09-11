مدير مستشفى تاكنس: الوضع الإنساني كارثي في تاكنس نتيجة السيول

أخبار ليبيا 24

قال مدير مستشفى تاكنس العام، خالد عيسى، إن الوضع الإنساني في البلدية كارثي، وهناك فقدان للاتصال بالعديد من الأسر العالقة وسط السيول.

وأوضح عيسى، في تصريح لأخبار ليبيا 24، الأحد، أن المستشفى سجل 20 حالة غرق بسبب السيول، من بينها حالات حرجة تحتاج للأكسجين. وتقع تاكنس جنوب شرق المرج.

وأضاف، أن هناك نقص في الأكسجين وانقطاع للتيار الكهربائي، والمولد الكهربائي به أعطاب ويفصل بعض الأحيان، وفي انتظار وصول الدعم اللازم.

وأضاف عيسى، أنّه تمّ رصد سيارات جرفها السيل ولم ترد عنهم أي معلومة، ناهيك عن انقطاع الكهرباء وتردي خدمات الاتصالات والانترنت، وغرق ودمار منازل ومقار حكومية.

وقال، لولا وجود القوات المسلحة لكان الوضع أسوأ بكثير.