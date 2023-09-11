مثمنًا دور الجيش والحكومة الليبية..صالح: مصر مستعدة لتقديم الدعم وفرق الإنقاذ عبر جسر جوي

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صرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين، أن الرئاسة المصرية أكدت تضامنها مع الشعب الليبي عقب الكارثة التي ضربت مناطق شرق البلاد جراء السيول.

وأضاف صالح أن الجانب المصري أكد أنه سوف يقدم الدعم المطلوب وفرق الإنقاذ عبر جسر جوي لنقل المساعدات اللازمة.

وثمن رئيس مجلس النواب دور القوات المسلحة ودعمها اللامحدود لأبناء الشعب الليبي ، وما تقوم به الحكومة ولجان الطوارئ وكل المؤسسات.

وأكد أن الشعب الليبي تضامن مع بعضه من غرب ليبيا وشرقها وجنوبها في هذه المحنة التي تمر بها البلاد.

وقدم رئيس مجلس النواب تعازيه لأبناء الشعب الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدد من المدن والمناطق الليبية.