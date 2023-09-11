في أول ظهور لها..المنقوش تنعي ضحايا الفيضانات في الجبل الأخضر

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نعت وزيرة الخارجية المقالة في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الإثنين ضحايا الفيضانات في مدن وقرى الجبل الأخضر.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”أهلي في برقة، أعزيكم في مُصابنا الجلل بوفاة وفقدان المئات من أبناءنا في درنة والبيضاء وسوسة والمرج وبطة وقندولة إثر الفياضانات”.

وتابعت الوزيرة السابقة :”إن تضحيات المتطوعين ووحدة منتسبي المؤسسة العسكرية تدعو للامتنان، وهم قدر المسؤولية أمام هذه الكارثة”.

وختمت المنقوش تغريدتها بالقول :”اختبار جديد من الله عز وجل ستتجاوزه ليبيا بوحدة أبناءها”.

وكانت الوزيرة المقالة قد اختفت عن الظهور عقب لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأمر الذي قوبل برفض واسع على المستوى الشعبي والرسمي.