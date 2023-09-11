فرنسا تعلن عن مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو لعمليات الإغاثة بالمغرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الإثنين، عن تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية الناشطة في المغرب، والتي تعمل على “مساعدة السكان” بعد الزلزال المدمّر.

وفي حديث على شبكة “بي إف إم” التلفزيونية، علقت الوزيرة على عدم طلب الرباط المساعدة من فرنسا بأنه “جدل في غير محله” مؤكدة أن المغرب هو “الوحيد القادر على تحديد حاجاته ووتيرة المساعدات” التي قد يحتاجها.

وقالت كولونا:” إن هذه المساعدة المخصصة للمنظمات الانسانية التي تنشط “على الأرض” في المغرب، سيتم تخصيصها من احتياط وزارة الخارجية الفرنسية”.

كما أشارت الى أن العديد من المنظمات غير الحكومية بدأت تعمل في المملكة من أجل “مساعدة السكان” على مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

وشددت كولونا على أن الرباط لم ترفض المساعدة الفرنسية، وأكدت أن الرباط هي “الوحيدة القادرة على تحديد ما هي حاجاتها والوتيرة التي ترغب في أن يتم عبرها توفير هذه الحاجات، مشيرة: “إننا في تصرف السلطات المغربية ونوليها كل الثقة لتنظيم عمليات الانقاذ بالطريقة التي تراها مناسبة”.

كما أوضحت أن “المغرب بلد ذو سيادة ويعود له أن ينظم عمليات الإغاثة”، مشيرة إلى أن الرباط لم “ترفض أي مساعدة”.

وأكدت على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليست مقطوعة، وأن ماكرون تواصل “أكثر من مرة” مع العاهل المغربي محمد السادس خلال الصيف، كما تواصلت هي مع نظيرها ناصر بوريطة.

وكان المغرب قد أعلن الأحد، عن قبوله لأربعة عروض مساعدة من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.