سيلان الأودية يتسبب في قطع الطريق الرابط بين توكرة وطلميثة شرقي البلاد

11 سبتمبر، 2023 1:15 ص
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أخبار ليبيا 24

تسبب سلان الأودية المحلية، الأحد، في قطع الطريق الرابط بين بلدتي توكرة وطلميثة الواقعتين شرقي البلاد.

وأظهرت مقاطع تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي جريان الأودية الأمر الذي تسبب في قطع الطريق الرابط بين البلدتين.

وتشهد مناطق بنغازي والجبل الأخضر منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد موجة من الطقس السيئ إثر وصول العاصفة “دانيال” التي وصلت شرق ليبيا في وقت سابق وتسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق خاصة السهلية منها.

وأعلنت الحكومة الليبية الخميس الماضي حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا وشكَّلت لجنة وزارية للتعامل مع الأزمة، وطالبت الجهات المختصة في تلك المناطق بالتأهب استعدادًا للتعامل مع أي طارئ نتيجة العاصمة التي تجتاح المنطقة.

11 سبتمبر، 2023 1:15 ص
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