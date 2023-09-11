حجم الإيراد في ليبيا خلال ثمانية أشهر من عام 2023
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بلغ إجمالي حجم الإيراد في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، نحو 78.2 مليار، وفق تقرير لمصرف ليبيا المركزي، يوم الثلاثاء الماضي.
وتمثل الإيراد في مبيعات نفطية بنحو 59.8 مليار، وإتاوات نفطية بنحو 6.6 مليار، وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة، بنحو 10.3 مليار.
كما تمثل الإيراد في إيراد الضرائب بنحو 371 مليون والجمارك بنحو 163 مليون والاتصالات بنحو 352 مليون، وبيع المحروقات في السوق المحلي، بنحو 120 مليون دينار ليبي.
وتمثل الإيراد كذلك في إيرادات أخرى -واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة- بنحو 448 مليون.