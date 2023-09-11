تحذير من احتمالية فيضان وادي جازة شرقي بنغازي

أخبار ليبيا 24

حذّرت غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة سكان مناطق برسس وبوجرار والمبني ببلدية توكرة شرق بنغازي، اليوم الإثنين، من احتمالية فيضان وادي جازة خلال الساعات المقبلة.

ودعت الغرفة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والاستعداد للإخلاء السريع في حالة حدوث أي طارئ.

ووثقت مقاطع فيديو جريان المياه بالوادي الذي يقع جنوب منطقة برسس. ودعت مديرية أمن توكرة إلى إخلاء المنازل المنخفضة والتوجه إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً.

ووادي جازة أو “زازا” يقع على بعد 60 كم شرق بنغازي وحوالي 10 كم جنوب منطقة المبني ويمتد الوادي لأكثر من 100 كم جنوبا ويوجد به سد وهو يعتبر من أكبر الأودية الواقعة شرقي بنغازي.

وشددت المديرية على سكان المناطق في المبني وبرسس وبوجرار، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإخلاء البيوت القريبة من مجاري السيول والأودية.

وكانت مديرية أمن توكرة قد أغلقت الطريق الساحلي الممتد من بوابة تنسلوخ إلى جسر الباكور، نظرًا لحدوث سيول جارفة وانهيار للصخور الجبلية بالباكور.