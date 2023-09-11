بلدي درنة يؤكد انهيار عدة منازل و4 عمارات سكنية في درنة

11 سبتمبر، 2023 4:01 م
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 أخبار ليبيا 24

قال عضو المجلس البلدي درنة، أحمد امدورد، أن الوضع بالمدينة أصبح كارثيا وخرج عن السيطرة تماما ويحتاج تدخل عاجل.

وأوضح امدورد في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة سيدة وشاب وعدداً من المصابين بينهم توجه الى مستشفى أم الرزم لتلقي الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن المدينة عاشت ليلة صعبة عشرات المفقودين وانقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت، وانقطاع السبل أيضاً لتقديم المساعدة بسبب غرق الشوارع بالمياه.

وأضاف امدورد، أن مناطق وأحياء سكنية شبهه غارقة بشكل كامل، ومنسوب المياه ببعض البيوت وصل إلى متر ونصف، بالإضافة إلى انهيار 4 عمارات سكنية بينها عمارة العوامي المكونة من 12 طابق سكني، وانهيار عدة منازل، والأضرار المادية كبيرة جداً ولن يتم حصرها حالياً.

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلن المجلس البلدي بدرنة، انهيار سدين في المدينة، حسب بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك.

11 سبتمبر، 2023 4:01 م
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