الهلال الأحمر يواصل البحث عن متطوع مفقود في البيضاء

أخبار ليبيا 24

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الإثنين، بحثها عن أحد متطوعيها، حسين بو زينوبة، الذي فقد في البيضاء خلال العاصفة “دانيال” التي ضربت المدينة أمس الأحد.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي قيس الفاخري في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن الهلال الأحمر بالبيضاء فقد الاتصال بالمتطوع حسين بوزينوبه فقط، وذلك أثناء محاولته إنقاذ وإخراج إحدى العائلات في حي الجنين

وأوضح الفاخري، أن فريق متكون من أربعة عشر متطوع تابع للهلال الأحمر الليبي بنغازي انجرفت سيارتهم الثلاثة في تاكنس، ونجا الفريق بالكامل، ولا صحة للأخبار المتداولة التي تفيد بفقدان الاتصال بمتطوعين أخرين من الهلال الأحمر الليبي بالمنطقة الشرقية.

وأشار الفاخري إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة وتم توزيع الفرق، وتشكيل غرفة عمليات كبرى للمتابعة ولرصد واستلام البلاغات، لافتا إلى أن ثلاث سيارات لهلال جرفها السيل في تاكنس ونجت الفرق التي بداخلها.